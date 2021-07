Niemeyer, na altura do nº 228, vai permanecer interditada em meia pista - Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Publicado 14/07/2021 16:53

Rio - A Avenida Niemeyer terá interdição total da pista de rolamento, na altura do nº 101, para desmontagem de parte das estruturas de apoio às obras de contenção de encostas da via. Para o posicionamento dos equipamentos, será necessária a interdição no trecho entre a Avenida Delfim Moreira e a Avenida Prefeito Mendes de Morais, nos dois sentidos, das 22h desta quinta-feira (15) até às 6h da sexta-feira (16).



O acesso dos moradores e hóspedes de hotéis da região será somente por São Conrado, pela Autoestrada Engenheiro Fernando Mac Dowell; Avenida Prefeito Mendes de Morais e também pela Niemeyer, no sentido São Conrado. O Centro de Operações Rio (COR) fará o monitoramento pelas câmeras da prefeitura, verificando possíveis impactos na circulação viária para que técnicos da CET-Rio possam implantar os ajustes necessários nos tempos semafóricos, para garantir a fluidez do tráfego.

A entrada e a saída de transportes públicos (Vans -STPC e Micro-ônibus) no trecho interditado serão feitas pelo bloqueio junto à Avenida Prefeito Mendes de Morais, onde haverá uma limitação de circulação até o Hotel Sheraton, tendo duas opções de retorno, sendo elas em frente ao acesso ao Vidigal e em frente ao hotel.



Os veículos vindos da Barra da Tijuca com destino à Lagoa e vice-versa, deverão utilizar a Autoestrada Engenheiro Fernando Mac Dowell e o Túnel Zuzu Angel. A Niemeyer, na altura do nº 228, vai permanecer interditada em meia pista, para continuidade de obras que estão sendo realizadas no local, com o trânsito funcionando em mão dupla, através da operação "pare e siga".