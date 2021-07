Programa Laços - Maternidade Segura promete investir R$ 150 milhões por ano - Foto: Divulgação / Rafael Campos

Publicado 14/07/2021 15:37

Rio - O Governo do Estado lançou, nesta quarta-feira, o programa Laços – Maternidade Segura, que pretende repassar mais de R$ 150 milhões ao ano para unidades cadastradas. O investimento servirá para a abertura de leitos, qualificação de serviços que já estão disponíveis e distribuição de kits para as mães. Até o momento, 50 maternidades já aderiram ao projeto.

"O cuidado com a mulher deve ser algo pensado em primeiro plano. Nesse processo de retomada do Rio, em que falamos tanto de desenvolvimento econômico, a gente não podia deixar de ter uma política eficaz para a mulher e seu bebê. Estamos focados nas questões hospitalares, de saúde de um modo geral, e vejo esse programa com muita alegria, pois tenho certeza que a mulher vai se sentir mais cuidada e acolhida", destacou o governador Cláudio Castro.



O secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe, ressaltou a importância de ações que tratem das gestantes e puérperas. "Queremos garantir a qualidade do atendimento no principal momento da mulher, que é o nascimento do seu filho. Esse apoio financeiro é importante não só para abertura de novos leitos, mas também a qualificação do serviço já existente, o que fará toda a diferença", afirmou.

Para aderir ao novo projeto, os municípios devem assinar um termo e se comprometer a fazer um monitoramento quinzenal de crianças nascidas expostas ao HIV ou à sífilis. Também devem inserir leitos de alto risco no sistema de regulação estadual.