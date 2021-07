Amostra de testes já feitos nas pessoas - UFRJ / Divulgação

Amostra de testes já feitos nas pessoasUFRJ / Divulgação

Publicado 14/07/2021 15:53

Rio - Cientistas do Instituto de Bioquímica Médica (IBqM/UFRJ) e do campus Duque de Caxias da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) criaram um kit que diagnostica a presença de coronavírus a partir de amostras de saliva e de secreção nasal. A novidade é que em menos de uma hora e ao custo de apenas R$ 30 é possível concluir se o Sars-CoV-2 está no organismo.



De acordo com a universidade, o kit identifica pedaços do RNA do coronavírus, usando um banho-maria a 60º C, pipetas e tubos de ensaio. Exames realizados em 60 pacientes revelaram que a invenção é 100% eficaz quando comparada ao tradicional PCR, que é mais caro.

Publicidade

O Centro de Triagem Diagnóstica para COVID-19 da UFRJ, coordenado pela pesquisadora Terezinha Castiñeiras, cedeu as amostras. O Laboratório de Virologia Molecular do Instituto de Biologia da UFRJ, coordenado pelo cientista Amilcar Tanuri, também apoiou a iniciativa.



O Lamp-COVID-19, como o teste desenvolvido é chamado, amplifica o genoma viral em menos de meia hora e consegue encontrar até dez cópias do vírus considerando uma única amostra. O exame pode ser realizado em lugares com pouca infraestrutura, inclusive em clínicas, e o resultado é conferido de forma colorimétrica, ou seja, a partir da cor exibida pelo material. A amostra fica rosa se o resultado der negativo; ou amarela, se positivo.