PM forma novos 475 policiais nesta quinta-feiraDivulgação

Publicado 14/07/2021 14:55 | Atualizado 14/07/2021 14:59

Rio - A Polícia Militar anunciou, nesta quarta-feira, que formará 475 agentes para reforçar o efetivo da corporação. A cerimônia de formatura dos agentes será realizada nesta quinta, às 8h e contará com a presenta do governador Cláudio Castro e o secretário da Polícia Militar, coronel Rogério Figueredo de Lacerda, entre outras autoridades. O evento realizado na sede do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (Cfap), na 31 Voluntários, em Sulacap, Zona Oeste do Rio. Com a chegada do novo efetivo, a PM informou que irá implementar o programa Cinturão de Divisas e a ocupação permanente da área da Praça Seca.

Esta será a primeira turma formada pelo Cfap este ano. A última formatura foi realizada no dia 18 de dezembro de 2020, quando foram diplomados 500 novos policiais militares. Outros 1.307 alunos continuam em formação no Cfap. Para este ano, outras duas turmas serão formadas: uma em agosto e outra em dezembro.

O programa Cinturão de Divisas, sob coordenação do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), será lançado oficialmente em breve. Com policiamento 24 horas por dia, policiais militares atuarão em 15 postos montados nas rodovias estaduais nos pontos de divisas com os estados de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Além de ampliar a segurança na malha rodoviária do estado de seis mil quilômetros, o programa tem como objetivo reprimir o tráfico de armas, de drogas e a circulação de criminosos.

A ocupação permanente da Praça Seca, em Jacarepaguá, será possível com a implantação de uma Companhia Destacada no Morro do Barão e cinco cabines instaladas em pontos estratégicos da região. O objetivo é pôr fim à guerra entra facções criminosas rivais. Enquanto essa nova estrutura não for montada, unidades do Comando de Operações Especiais (COE) continuarão prestando apoio aos batalhões da área afetada pela disputa entre traficantes e milicianos.