André Amaral assassinado a tiros em plena luz do dia em Belford Roxo - Reprodução

André Amaral assassinado a tiros em plena luz do dia em Belford RoxoReprodução

Publicado 14/07/2021 14:40

Rio - A Polícia Civil segue tentando identificar os dois autores dos disparos que mataram o segundo-sargento da reserva do Exército André Ricardo Lopes do Amaral, na tarde da terça-feira (13), em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Ele trabalhava como segurança para a universidade Fabel e foi morto após abordar duas pessoas que tinham comportamento suspeito. Após o ataque, a sua arma foi roubada.



O corpo de André Ricardo, que levou sete tiros, sendo um na cabeça, seguia no Instituto Médico Legal de Nova Iguaçu até o início da tarde desta quarta-feira. Ele era segundo-sargento reformado desde 2020. As informações são do RJ1, da TV Globo.

André Ricardo também já havia trabalhado como segurança de um ex-prefeito da região de Belford Roxo, mas no momento ele atuava como segurança da universidade Fabel. O registro de uma câmera no local mostra o momento em que ele tentou abordar os suspeitos, sendo atacado e assassinado pela dupla.

Publicidade

Vídeo mostra momento em que 2º sargento é assassinado em Belford Roxo.#ODia



Créditos: Reprodução pic.twitter.com/1N1wfonmVn — Jornal O Dia (@jornalodia) July 13, 2021

Após o homicídio, os criminosos conseguiram fugir. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) segue realizando investigações para identificar os responsáveis por matar o segurança.