Familiares de Marielle Franco e Anderson Gomes se reúnem na frente do MP do Rio e cobram por respostasArquivo Pessoal

Publicado 14/07/2021 13:40

Rio - Após saída de promotoras, cobranças . Familiares da vereadora Marielle Franco e de Anderson Gomes se reuniram nesta quarta-feira (14) em frente ao Ministério Público do Rio e realizaram um ato, cobrando que não ocorra interferência nas investigações da morte da parlamentar e seu motorista.

Seis placas foram colocadas em frente à sede do órgão, no Centro do Rio. O manifesto recebeu apoio de entidades de Direitos Humanos.

"Porque não sabemos ainda quem mandou matar? Quem está interferindo?, questionou a irmã de Marielle, Anielle Franco.

As famílias pretendem cobrar do Governo do Estado e Procuradoria Geral da Justiça um posicionamento sobre a saída das promotoras Letícia Emile e Simone Sibilio, que desde o início das investigações faziam parte da Força-tarefa do MPRJ.

Marielle e Anderson foram mortos ao sofrerem uma emboscada na Região Central. A parlamentar retornava de uma reunião, quando teve o carro cercado pelos assassinos. Uma assessora da vereadora, que também estava no carro, foi baleada e sobreviveu.