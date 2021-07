Fotos da operação deflagrada pela Seas e Inea. - Divulgação

Fotos da operação deflagrada pela Seas e Inea.Divulgação

Publicado 14/07/2021 13:27

Rio - Centros comerciais localizados no entorno do Canal do Marapendi, na Barra da Tijuca, foram alvo de uma operação deflagrada, nesta terça-feira, pela Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, por meio da Superintendência de Combate aos Crimes Ambientais (SICCA), e pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea). A ação foi desencadeada com o objetivo de checar o despejo irregular de efluentes nos ecossistemas lagunares da Barra da Tijuca.



fotogaleria

O secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Thiago Pampolha, acompanhou a operação e falou sobre a importância destas fiscalizações. “As equipes da Secretaria e do Inea têm atuado intensamente para combater crimes e irregularidades ambientais em todo o estado. Vamos continuar fiscalizando e trabalhando para coibir esse tipo de prática”, afirmou Pampolha.



A equipe vistoriou diversos estabelecimentos ao longo do Canal Marapendi e técnicos do Inea coletaram três amostras de água para análise. Além disso, uma amostra foi coletada na Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) do shopping Città América. O secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Thiago Pampolha, acompanhou a operação e falou sobre a importância destas fiscalizações. “As equipes da Secretaria e do Inea têm atuado intensamente para combater crimes e irregularidades ambientais em todo o estado. Vamos continuar fiscalizando e trabalhando para coibir esse tipo de prática”, afirmou Pampolha.A equipe vistoriou diversos estabelecimentos ao longo do Canal Marapendi e técnicos do Inea coletaram três amostras de água para análise. Além disso, uma amostra foi coletada na Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) do shopping Città América.

Publicidade

Os resultados devem ficar prontos em 15 dias. O objetivo é analisar se os efluentes recebem o devido tratamento antes de serem lançados no canal. Durante a operação, o shopping Barra Point foi notificado por despejo irregular de resíduos.