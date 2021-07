Norma Sueli dos Santos Almeida, fez o primeiro curso de Mulheres Empreendedoras - Divulgação / SMAS

Norma Sueli dos Santos Almeida, fez o primeiro curso de Mulheres EmpreendedorasDivulgação / SMAS

Publicado 14/07/2021 12:51 | Atualizado 14/07/2021 13:35

fotogaleria Rio - Estão abertas as inscrições para o curso Mulheres Empreendedoras, que capacita o público feminino assistido pela Assistência Social do Rio (SMAS) ou que possui inscrição no CadÚnico e participe de algum programa de assistencial da prefeitura, para atividades de marketing e planejamento de mercado. São 600 vagas, 336 já foram preenchidas e a oportunidade de ingresso vai até o dia 21 de julho.

As aulas serão de 19 a 23 de julho, sempre às 19h, com transmissão via Youtube. A capacitação é dividida em cinco módulos que somam 20 horas (cinco dias, duas horas por dia). Ao final, os participantes participam de processo seletivo para incubação. Quem é selecionado ganha consultoria gratuita de 90 dias, também de forma online. As inscrições podem ser feitas no link: https://www.gerdautransforma.com.br/2021-t10-rj

O curso é destinado para mulheres maiores de 18 anos, inscritas no CadÚnico e atendidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social. As alunas recebem apostila e têm acesso à matriz de negócios e material que estimula o pensamento lógico e a percepção visual de problemas e soluções. Cada módulo tem um nome: Tirando um sonho do papel (1), Dando forma ao negócio (2), Marketing de A a Z (3), Planejando o futuro (4) e Colocando em prática (5).

A formação é uma parceria da Assistência Social com a Gerdau e a Besouro Agência de Fomento, cuja metodologia adapta o modelo tradicional de plano de negócios para pequenos negócios, permitindo sua conclusão em cinco dias. Segunda turma da parceria, o Mulheres Empreendedoras tem conteúdo parecido com a primeira, que foi mista, mas focado em questões de gênero, jornada de trabalho da mulher e a importância da escolha de negócios inovadores.

A capacitação da Gerdau Transforma já impactou a vida de sete mil alunos e foi divulgada para o público usuário da Assistência Social por meio dos Centros de Referência (Cras) e Centros de Referência Especializados (Creas). A primeira turma da parceria contou com 324 inscritos, com grande maioria composta de mulheres (79%), e pessoas na faixa de 30 a 59 anos (63%).