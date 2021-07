Prisão foi realizada por agentes da 22ªDP (Penha) - Reprodução

Rio - Agentes da 22ªDP (Penha) localizaram e prenderam três criminosos que tentavam assaltar uma residência, em um condomínio, em Cabo Frio, na Região dos Lagos. Segundo o delegado Wellington Vieira, a prisão foi realizada após a um trabalho de monitoramento realizado pela unidade. Os assaltantes foram presos por associação criminosa, porte de arma de uso restrito, receptação e adulteração de veículo. "A gente monitora as favelas do Complexo da Penha e do Complexo do Alemão, durante esse trabalho chegou um dado de que traficantes saíram da Penha e iam praticar um roubo em Cabo Frio", explicou.

Com os criminosos foram apreendidos uma pistola com a numeração raspada, carregador com nove munições, um simulacro de pistola, fitas isolantes, touca ninja, luvas, algemas e outros itens que iriam auxiliar no roubo.

Os policiais identificaram um veículo onde estavam os suspeitos. Segundo a Polícia Civil, o carro foi abordado e os acusados confessaram que pretendiam realizar um roubo e que eram do Complexo do Salgueiro, comunidade de São Gonçalo. O automóvel, que estava com uma placa que não correspondia ao número do chassi, também foi apreendido.