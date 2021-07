Fábio Damon Fragoso da Silva foi preso após ser baleado na perna pelos policiais - reprodução

Yuri Eiras

Publicado 14/07/2021 11:22 | Atualizado 14/07/2021 11:59

Rio - O ataque de Fábio Damon Fragoso da Silva contra pessoas em um bar em Vigário Geral pode ter sido motivado por surto psicótico. A Polícia Civil trata um possível estado de desorganização mental como uma das linhas de investigação. Esta é também a versão de moradores e vizinhos que testemunharam o crime na noite de segunda-feira (12). Fábio, baleado na perna por policiais militares, está sob custódia, internado no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. O estado dele é grave. Três pessoas morreram e outras três ficaram feridas

Na vizinhança da Rua Mauro, em Vigário Geral, Fábio, conhecido pelos apelidos 'Bomba' e 'Bocão', é visto como um homem quieto, mas com um episódio antigo de alteração de humor. "Dizem que tempos atrás ele surtou e saiu andando, foi parar na Avenida Brasil e precisaram segurá-lo", contou uma moradora. "Ele sempre teve problema, mas nada como desse jeito".

"Não houve discussão antes, ele já chegou atirando. Escutei o barulho de dois tiros, depois ouvi uma gritaria e mais de dez tiros", afirmou uma vizinha ao DIA. Em áudios que circularam nas redes sociais, moradores relataram a noite de fúria: "quem olhava para ele, ele atirava".

Guarda Municipal oferece suporte psicológico aos servidores

Uma das etapas do concurso para a Guarda Municipal do Rio (GM-Rio) é a avaliação psicológica do candidato. Ela tem caráter eliminatório e mesmo peso das outras quatro etapas - provas objetivas e físicas, e exame social e documental, além do curso de formação. Fábio Damon Fragoso da Silva ingressou na Guarda Municipal em 2011.



Em nota, a GM informou também que "dispõe ainda de uma Coordenadoria de Valorização do Servidor (CVS), que oferece todo o suporte necessário aos guardas municipais, contanto com psicólogos, assistentes sociais, entre outros profissionais, que atendem aos agentes que solicitam apoio e também a seus familiares". Agentes com atestados médicos e indicação de afastamento temporário são encaminhados para a perícia e acompanhados por profissionais.

Todos os internados estão em estado grave

Os três sobreviventes baleados durante o ataque seguem internados em estado grave . O autor dos disparos também tem quadro grave - ele está sob custódia policial. Antônio Pereira de Souza, de 62 anos, apresentava quadro clínico estável, mas evoluiu para grave entre terça e quarta-feira. O atirador Fábio Damon, 46, baleado na perna, também se encontrava estável e passou para grave.

Wilson Lima Fraga, de 58 anos, e Lucas Ferreira de Souza Alves, de 25, baleado na barriga, já apresentavam estado de saúde grave e permanecem sob observação.

André da Silva Ramos será sepultado às 14h30 no Cemitério São Francisco Xavier, no Caju. Délcio Fernando Gonçalves, será enterrado às 15h no Cemitério Jardim da Saudade de Paciência. O corpo de Anderson Pinto Lourenço foi sepultado nesta terça (13), em Irajá.