Prefeitura do Rio demole construções irregulares na lagoa de Jacarepaguá - Divulgação / Secretaria de Meio Ambiente / Jefferson Teófilo

Publicado 14/07/2021 09:59

Rio - A prefeitura do Rio, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e das subprefeituras da Barra e de Jacarepaguá, demoliu, na manhã desta quarta-feira (14), três construções irregulares e um imóvel em construção nas margens do canal Arroio Pavuna, que faz parte do complexo lagunar de Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. A pasta informou que que as construções vinham sendo ampliadas irregularmente e havia resíduos de construção civil na extensão de terra que se assemelha a uma pequena península.

"Seguimos agindo prontamente para combater as construções ilegais em áreas ambientalmente protegidas da cidade. A defesa dura do meio ambiente é nosso compromisso e não toleraremos nenhum tipo de irregularidade", afirmou Eduardo Cavaliere, secretário de Meio Ambiente.



A Secretaria Municipal de Meio Ambiente ressaltou que a ação impediu o avanço das construções, que estavam aterrando a lagoa e suprimindo a vegetação de mangue, em uma extensão de 500 metros. Os responsáveis já haviam sido notificados para paralisar a construção em andamento e demolir as construções ilegais. Nesta manhã, não havia pessoas responsáveis no local.



"Esta é uma ação importante para restaurar um trecho das margens da Lagoa de Jacarepaguá. Nossa região é muito rica em biodiversidade e belezas naturais. Não podemos permitir esse tipo de ocupação", pontuou o subprefeito da Barra, Raphael Lima.



"Era um absurdo o que estava acontecendo aqui, aterrando a lagoa, fazendo queimadas, destruindo a área para construir. Os condomínios do entorno estavam aflitos e eu absorvi essa agonia", ressaltou a subprefeita de Jacarepaguá, Talita Galhardo, acrescentando que o canal 1746 está aberto para denúncias, reclamações, pedidos e sugestões.



A operação também contou com o apoio da Coordenadoria de Controle Urbano, do 31º Batalhão de Polícia Militar e da Guarda Municipal.