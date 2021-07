Remessa foi enviada para a aplicação da primeira dose da vacina - Divulgação/Secretaria Estadual de Saúde

Publicado 14/07/2021 10:53

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) realizou a entrega de 212 mil doses da vacina Oxford/AstraZeneca contra a Covid-19 aos 92 municípios do estado nesta terça e quarta-feira. A remessa foi destinada à primeira aplicação do esquema vacinal.



Os municípios do Rio de Janeiro e São Gonçalo fizeram a retirada dos imunizantes ontem na Coordenação Geral de Armazenagem (CGA) da SES, em Niterói. Hoje, é a vez de Niterói, Itaboraí e Maricá fazerem as retiradas na CGA. De lá também saem os comboios de vans e caminhões para as cidades das regiões Metropolitana I e II, Médio Paraíba, Serrana, Centro Sul e Baixada Litorânea, com escolta da Polícia Militar. Às 8h, três helicópteros levam as vacinas para as regiões da Costa Verde, Norte e Noroeste, sendo uma aeronave da Saúde, uma do Governo do Estado e uma do Corpo de Bombeiros.



“A cada remessa de vacinas enviada aos municípios, se aproxima o alcance da imunização coletiva. Mas, para isso, é necessário que a população retorne aos postos para a segunda dose “, afirma o secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe.





Antecipação da 2ª dose da Astrazeneca

A antecipação pretende evitar a disseminação da variante Delta no estado do Rio. O secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe, explicou que a medida quer garantir uma melhor imunidade da população contra a doença.