A Prefeitura aguarda o envio de novas remessas de vacinas para retomar a imunização da primeira dose na população a partir de 18 anos - Divulgação

Publicado 14/07/2021 10:04 | Atualizado 14/07/2021 10:05

Rio - São Gonçalo segue com a aplicação exclusivamente da segunda dose de Astrazeneca nesta quarta-feira. O município da Região Metropolitana informou que há dez locais de vacinação estão disponíveis, das 8h às 17h. As Clínicas Gonçalense do Mutondo e Dr. Zerbini, no Mutondo, imunizam as pessoas até 21h.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que a vacinação com a primeira dose está suspensa até que a pasta receba novas doses de imunizantes para dar continuidade à vacinação da população com mais de 18 anos. Ainda não há previsão de recebimento. Entre sexta-feira (9) e segunda-feira (12), foram aplicadas mais de 60 mil doses. Até esta terça-feira, o município vacinou 67% de todo o público-alvo com a primeira dose e cerca de 20% com as duas doses ou dose única.

Para a aplicação da segunda dose, é obrigatório apresentar documento de identidade e o comprovante de vacinação da primeira dose em São Gonçalo. Todos os pontos de atendimento estarão funcionando para a segunda dose, exceto o drive do Centro de Tradições Nordestinas.

Desde o início da campanha, a cidade vacinou 573.154 pessoas. Destas, 21.858 receberam a dose única da Janssen.



Confira os locais de vacinação nesta quarta-feira



– Polo Sanitário Dr. Washington Luiz, Zé Garoto, das 8h às 17h

– Salão do Clube Mauá, Centro, das 8h às 17h

– Umpa Nova Cidade, das 8h às 17h

– Clínica Gonçalense do Mutondo, das 8h às 21h

– Polo Sanitário Dr. Hélio Cruz, Alcântara, das 8h às 17h

– Clínica da Família Dr. Zerbini, Arsenal, das 8h às 21h

– Polo Sanitário Rio do Ouro, das 8h às 17h

– PAM Coelho, das 8h às 17h

– Cras Vista Alegre, das 8h às 17h

– PAM Neves, das 8h às 17h

– Umpa Pacheco, das 8h às 17h

– Estacionamento da Igreja Universal do Reino de Deus de Alcântara, das 8h às 17h

Pontos com drive thru



– Campo do Clube Mauá, Centro, das 8h às 17h

– Cras Vista Alegre, das 8h às 17h