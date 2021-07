Erlan é acusado de integrar o tráfico de drogas do Parque União - Divulgação/Disque Denúncia

Publicado 14/07/2021 09:51 | Atualizado 14/07/2021 10:00

Rio - O Portas dos Procurados divulgou nesta quarta-feira o cartaz de procurado de Erlan Ferreira da Silva, conhecido como o RL ou PU. Segundo o Disque Denúncia, o criminoso faz parte do tráfico de drogas da Favela Nova Holanda, em Bonsucesso, Zona Norte do Rio e atua como uma das lideranças do Parque União.

Contra ele constam dois mandados de prisão, pelos crimes de associação para a produção e tráfico e condutas afins e roubo.



O Disque Denúncia recebe informações sobre a localização de foragidos da Justiça, nos seguintes canais de atendimento:

• Whatsapp do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

• (21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

• APP "Disque Denúncia RJ"

• Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/,

• https://twitter.com/PProcurados (mensagens).

O Anonimato é Garantido.