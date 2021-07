Henry Borel, de 4 anos, morreu em março após sofrer 23 lesões - reprodução

Henry Borel, de 4 anos, morreu em março após sofrer 23 lesõesreprodução

Publicado 14/07/2021 08:00

Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes, sancionou a lei que dá o nome do menino Henry Borel à próxima escola construída na cidade do Rio. A medida, publicada nesta quarta-feira no Diário Oficial do município, é de autoria dos vereadores Márcio Ribeiro (Avante), e Márcio Santos (PTB).