Inauguração da Escola Municipal Chiquinha Gonzaga recebe escola de dança para apresentação. - Divulgação

Por Chiara Martelotta

Publicado 12/07/2021 09:21 | Atualizado 12/07/2021 09:59

ITAGUAÍ- Há uma nova sede na cidade de Itaguaí: a Escola Municipal Chiquinha Gonzaga, na Rua Padre Cezare, no Centro, a reinauguração aconteceu nesta semana, com a apresentação da Banda Bamita. O local conta com uma infraestrutura acolhedora com 6 salas de aulas e uma área externa com um pequeno palco.



Banda Municipal da cidade, Bamita, abre o evento. Divulgação

Além da apresentação da banda municipal os espectadores puderam assistir à inauguração da Escola Municipal de Dança que contou com a apresentação das bailarinas itaguaienses, Laryssa Belmonte e Ana Carolina Santos. Para Itaguaí esse é um momento único, a reinauguração da escola municipal é mais um evento que visa o resgate histórico e cultural da cidade. O evento contou com poucas pessoas, para evitar a aglomeração.



Vale lembrar que desde 2017, a escola estava sem sede, ela passou por diversas mudanças ao longo de sua inauguração em 1998. A maior delas foi a transferência da Escola de Música Chiquinha Gonzaga para o Centro Municipal de Arte e Cultura, localizado no Parque Municipal de Eventos, onde por falta de gestão do poder público chegou a ficar em condições inabitadas. Ao contrário da realidade mostrada nessa semana dos 203 anos de Itaguaí.



“Agora eu e minha equipe temos uma estrutura para trabalhar, temos luz, água, conforto, esse é um sonho que está sendo realizado e que só é possível pela nova gestão”, diz o diretor Davi Simões.



