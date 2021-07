Jogos inclusivos em Itaguaí. - Rui Okada

Por Chiara Martelotta

Publicado 10/07/2021 08:55 | Atualizado 10/07/2021 09:08

A semana do aniversário de Itaguaí, contou com diversas atividades para inclusão. Na agenda: jogos PCD e partida de futebol com deficientes auditivos, assinatura do termo de parceria com instituto incluir, exposição de bonecos adaptados e exposição de quadros feitos pelos idosos do abrigo Anésia Aguiar formaram a agenda de acessibilidade em comemoração aos 203 anos de Itaguaí.



O intuito é entregar o mundo para todas as pessoas. O foco está em tornar espaços comuns mais acessíveis para pessoas com deficiência, mas também adaptar condições educativas, para quem possui uma deficiência ou não; tornando a condução da acessibilidade uma preocupação de todos. E esse é um novo mundo que pode ser observado pelo desenvolvimento entre as secretarias de educação e cultura, secretaria de esporte e de assistência social em conjunto com a subsecretária de acessibilidade.



A comemoração trouxe entre as programações: o incentivo à prática de esportes e o lançamento do projeto "Esporte, Ação e Inclusão”. O projeto é uma iniciativa da secretaria municipal de turismo e esporte e secretaria municipal de assistência social e subsecretaria da pessoa com deficiência, que visam revelar talentos e incentivar a prática de esportes para as pessoas com alguma deficiência.



O evento também trouxe uma partida de futebol com deficientes auditivos da Federação dos Surdos (FDSERJ) e atletas locais que não têm deficiência, apresentação de atletismo e para-badminton da equipe Paralímpica da PMERJ, atividades lúdicas, partida de integração de alunos da APAE x Equipe de Esportes Adaptados da Vila Olímpica de Nova Iguaçu e oficinas de inclusão e o atleta Wallace Antônio, paratletas do projeto Renascer Servir e Proteger, do Centro de educação física e desportos (Cefd).





-Eu como uma pessoa com deficiência digo que para o município de Itaguaí, além de ser uma inovação é uma superação, você vê que a prefeitura de Itaguaí com os secretários e vereadores que estiveram presente. Cria na vontade população com deficiência de Itaguaí de fazer algo, esse publico está disperso e quando eles começam a entender que tem uma ferramenta as pessoas começam a acreditar. Quando evoluímos com inclusão, você enxerga um horizonte para quem não tem nada. O que está acontecendo é uma quebra de barreiras que em 203 anos de Itaguaí que não aconteceu- disse o diretor dos direitos da PCD, Valnei Costa.



Instituto Incluir disponibiliza 150 livros com conteúdo inclusivo. Rui Okada

O segundo projeto a ser apresentado foi do Instituto Incluir, que disponibilizou 150 livros com conteúdo inclusivo, desenvolvidos pelo próprio Instituto, e que trazem histórias inspiradas em personagens lúdicos que falam sobre os desafios da questão inclusão x exclusão vivenciados no cotidiano de pessoas com deficiência que se reinventam através do esporte, da educação e da cultura. Os livros têm o intuito de sensibilizar a nossa sociedade para uma cultura inclusiva e humana.







O projeto traz uma proposta de multiplicidade, estimula o protagonismo da diversidade e propõe discussão saudável, na perspectiva inclusiva, dentro e fora das escolas.



O último evento da agenda trouxe a exposição de bonecos adaptados e a exposição de quadros feitos pelos idosos do abrigo Anésia Aguiar. A exposição foi da artista Sônia da Silva, artesã de 57 anos, apresentou para o município, diversas bonecas e bonecos adaptados, cada boneca com uma singularidade.

- Cada boneco tem um nome e uma história para contar, é assim com o boneco que agora presenteio Itaguaí, o nome será dado pelas crianças e a história quem contará é o município. É muito bonito o trabalho que a cidade está desenvolvendo. Se a cidade seguir com esse foco voltado a acessibilidade, tem tudo para ser grande, para ser um exemplo para muitas outras cidades- explica Sônia Silva, artesã e expositora.