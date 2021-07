Chafariz mias antigo da cidade é revitalizado e o local recebe o nome de Largo Conselheiro Andrade figueira. - Divulgação

Chafariz mias antigo da cidade é revitalizado e o local recebe o nome de Largo Conselheiro Andrade figueira.Divulgação

Por Chiara Martelotta

Publicado 05/07/2021 15:54 | Atualizado 05/07/2021 17:15

ITAGUAÍ- A Prefeitura de Itaguaí, por meio da Secretaria Municipal de Obras em parceria com comerciantes e empresários, revitalizaram nesta segunda- feira (5), o chafariz na esquina da Avenida General Bocaiuva com a Rua Maria Matos, no Centro.



O monumento construído em 1847, na antiga Estrada Geral, direção do caminho para São Paulo, foi inaugurado pela Câmara Municipal. O intuito era facilitar o abastecimento de água à população da vila. É uma das poucas marcas remanescentes do aspecto antigo de Itaguaí. O município celebra o dia em que, D. Pedro, abasteceu-se ao subir o caminho para São Paulo. O momento é de celebração histórica e cultural para a cidade, e a Prefeitura fomenta hoje (5), no aniversário da cidade.



Hasteamento das bandeira. Divulgação

A comemoração teve seu início na Prefeitura de Itaguaí, com a apresentação da Banda Municipal de Itaguaí (Bamita), seguido do hasteamento da bandeira. Para prestigiar o aniversário da cidade diversas autoridades estiveram presentes, como o Príncipe do Brasil, D. Pedro de Orléans e Bragança, e o desembargador do tribunal de justiça Henrique Carlos de Andrade Figueira, descendente de uma das famílias mais tradicionais de Itaguaí.

- A minha emoção hoje é muito grande em ver restaurada a Banda Bamita, ver essa cidade mobilizada em trazer novos tempos: cultura, sustentabilidade, progresso, educação- disse o Desembargador.



A secretaria de Educação e Cultura organizou uma homenagem para a cidade: “Itaguaí sobre o olhar de uma criança”, alunos da Escola Municipal Fazenda Santa Cândida entregaram uma carta e um bolo comemorativo ao Prefeito. Em seguida os munícipes caminharam ao chafariz para presenciar sua reativação.



Como ato simbólico foi plantado um pé de figueira em frente ao chafariz, que passou a se chamar Largo Conselheiro Andrade figueira.



Para finalizar o dia, às 18h, o acontecimento que ficará para a história da região Metropolitana: pela primeira vez, o Cristo Redentor recebe a iluminação com as cores da bandeira de Itaguaí.



A comemoração teve seu início na, com a apresentação da(Bamita), seguido do hasteamento da bandeira. Para prestigiar o aniversário da cidade diversas autoridades estiveram presentes, como o, descendente de uma das famílias mais tradicionais de Itaguaí.- A minha emoção hoje é muito grande em ver restaurada a Banda Bamita, ver essa cidade mobilizada em trazer novos tempos: cultura, sustentabilidade, progresso, educação- disse o Desembargador.A secretaria de Educação e Cultura organizou uma homenagem para a cidade: “Itaguaí sobre o olhar de uma criança”, alunos da Escola Municipal Fazenda Santa Cândida entregaram uma carta e um bolo comemorativo ao Prefeito. Em seguida os munícipes caminharam ao chafariz para presenciar sua reativação.Como ato simbólico foi plantado um pé de figueira em frente ao chafariz, que passou a se chamar Largo Conselheiro Andrade figueira.Para finalizar o dia, às 18h, o acontecimento que ficará para a história da região Metropolitana: pela primeira vez, orecebe a iluminação com as cores da bandeira de Itaguaí.