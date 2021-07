Itaguaí comemora 203 anos com passeio ciclistico - Divulgação

Por Chiara Martelotta

Publicado 03/07/2021 17:18 | Atualizado 03/07/2021 20:16

Revitalização do Calçadão Foto: Italo Dornelles

O município de Itaguaí dá início a comemoração dos seus 203 anos, a serem completados nesta segunda-feira (5/7) e ao longo da semana diversos eventos irão acontecer para fomentar a região. Neste sábado (3), a festividade foi iniciada com um Passeio Ciclístico, seguindo da revitalização do calçadão, e para finalizar o dia: uma live comemorativa.A homenagem começou na parte da manhã com o Passeio Ciclístico na cidade, com início na Praça Vicente Cicarino e término no Parque de Eventos. Na parte da tarde, o munícipe poderá ver a revitalização de um dos cartões postais, o Calçadão de Itaguaí. No local, foram realizados reparos, pinturas e também disponibilização de Wi- fi em toda sua extensão." Revitalizar o calçadão da nossa cidade é fundamental para movimentar a área, essa é mais uma entrega da nossa gestão, estamos atuando em toda cidade, o calçadão ficou lindo e esperamos atrair mais investimentos para a região" diz o prefeito Rubem Vieira.A última programação será online através de uma live idealizada pela secretaria de educação e cultura em conjunto com a prefeitura. O projeto cultural foi iniciado em agosto de 2020, com o intuito de diminuir os impactos da pandemia, desde então, ocorre mensalmente. Esse mês será comemorativo para contar a história da cidade, diversos artistas e personalidades irão apresentar a cidade.O Cantor itaguaiense Luan Azevedo, sente a importância do dia histórico."Estou muito lisonjeado pelo convite para cantar na festa de comemoração dos 203 anos da cidade, e muito feliz de estar fazendo parte da cultura do município, e agradecido pela Prefeitura que está fazendo um lindo trabalho e dando oportunidade para nós, artistas regionais de estar mostrando a nossa arte e nos incentivando".