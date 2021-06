Professores migram para o universo online - Divulgação

Publicado 28/06/2021 21:06

A educação foi uma das áreas mais afetadas pela pandemia da Covid-19. Em contrapartida, foi um dos setores que mais rápido conseguiu responder à necessidade de manter as atividades funcionando durante o isolamento social. Centenas de alunos, professores e escolas migraram para o ambiente digital, mas parte do corpo estudantil do país, e do município ficou de fora da inclusão educacional online . Visando uma melhoria educativa a Secretaria de Educação e Cultura lançou nesta segunda- feita (28/06), o "Projeto de Videoaulas", onde os docentes explicam sobre conteúdos mais complexos de cada ano de escolaridade.

O formato das aulas foi adaptado, optando pelas apresentações online e transmitindo o conteúdo de modo virtual. Além de assistir, os alunos poderão baixar as aulas de vídeo gravadas pela Secretaria de Educação em parceria com os professores da rede municipal. O plano de aulas online é mais uma forma de ensino do "Projeto Atividades Didático-Pedagogicas", já utilizado pelos estudantes de Itaguaí.



“Tudo que vem acontecendo com a pandemia na área tecnológica, na área do conhecimento veio para ficar e ser ampliado. Não há como reverter esse conhecimento e essa ação, notamos que mesmo a distância conseguimos atingir os nossos alunos. Sabemos que o tempo perdido pela covid- 19 vai demorar a ser recuperado, mas estamos correndo contra o tempo para dar ao aluno uma condição mais ampla do conteúdo que ele precisa adquirir“, ressaltou a Secretária de Educação e Cultura, Nilce Ramos.



As aulas disponíveis na plataforma são voltadas ao primeiro e segundo bimestre. Vale lembrar que antes do projeto, o município contava com vídeos disponíveis na internet.



Para Carolina, mãe da Valentina, estudante da educação infantil o projeto é fundamental. “Acho importante essa expansão para auxiliar as crianças e professores, além de valorizar a educação do município. Vai ajudar demais os pais, dando mais flexibilização no horário, ainda mais que podemos baixar o material”.



Para o acesso do material é necessário entrar na Plataforma edu.itaguai.rj.gov.br haverá a opção "vídeos", localizado abaixo dos nomes das Unidades Escolares, o aluno deverá clicar em "vídeos" e selecionar a disciplina e o ano de escolaridade. Semanalmente, a plataforma será atualizada com vídeos explicativos.

Todos os professores envolvidos no projeto são profissionais efetivos da Rede Municipal e conhecem o contexto educacional de Itaguaí.