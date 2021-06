1º Fórum do Microempreendedor individual - Divulgação

Por Chiara Martelotta

Publicado 24/06/2021 10:35 | Atualizado 24/06/2021 11:13

ITAGUAÍ- Na primeira semana de julho a Prefeitura de Itaguaí, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Sustentável, realiza o 1.º Fórum do Microempreendedor Individual, às 19h, no Teatro Marilu Moreira.



O Fórum é uma iniciativa pioneira no município, contará com representantes do Sebrae/RJ, entre outras autoridades e tem o objetivo de esclarecer dúvidas e qualificar o microempreendedor individual, através de debates sobre atendimento, vendas, gestão e marketing digital para alavancar os negócios.



Atualmente a cena do microempreendedor vem ganhando espaço na economia por sua versatilidade e baixa burocratização, sendo alternativa de renda para muitas famílias. O empreendedorismo é considerado um vetor para o desenvolvimento econômico da cidade e do país, e está dentre as alternativas para reduzir as altas taxas de desemprego. De acordo com dados do Portal do Empreendedor, o país tem cerca de 11,3 milhões de MEIs ativos em 2021.



Foi pensando nesse campo em crescimento que Conrada Carvalho e Tiago Silas idealizaram o 1º Forum do Microempreendedor individual.



“A ideia é criar um evento para ajudar os microempreendedores e, conscientizar que eles que têm ajuda aqui através do SEBRAE. Observamos que os microempreendedores tem muitas dúvidas em relação ao atendimento ao público, por isso colocamos uma palestra sobre isso. Colocamos também, uma palestra referente à gestão financeira, porque às vezes eles não sabem precificar o serviço, o que muitas vezes faz o negócio quebrar. Convidamos o consultor de marketing digital Hebert Silva, referência na cidade, para falar sobre o conteúdo. Todos estamos conectados hoje, então marketing digital é um ponto alto para que eles consigam alavancar suas vendas. Nossa expectativa é alavancar o negócio deles através das palestras que vamos oferecer. Poder ajudar a população para gente é uma coisa incrível. Estamos em meio a uma pandemia, onde nem todas as empresas estão empregando, o que vemos é que muitas pessoas estão se reinventando através do dom que ela tem, o evento busca justamente ajudar essas pessoas”, conta Conrada Carvalho.





O evento terá o apoio da Prefeitura Municipal de Itaguaí, da Secretaria de Educação e Cultura, e da Secretaria de Executiva e Comunicação. O público poderá assistir diversas palestras com conteúdos exclusivos de profissionais atuantes.



Confira a programação



Palestra de apresentação do Mei:





- Importância de ter um CNPJ

- Quais os benefícios de ser MEI

- Como tirar nota fiscal



Palestra de atendimentos e vendas:

- Como fazer um bom atendimento

- Quais são as preocupações do seu cliente

- Como superar objeções



Palestra de gestão financeira:

- Como precificar o seu produto

- Controle de caixa

- Cuidar da entrada e de caixa, pagar as contas e, de forma estratégica identificar gastos desnecessários e encontrar soluções viáveis para elimina-los.

- Administração do capital.