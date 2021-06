Unidades de Saúde e Estratégia de Saúde da Família seguem com a vacinação em Itaguaí. - Via interner

Unidades de Saúde e Estratégia de Saúde da Família seguem com a vacinação em Itaguaí. Via interner

Por Chiara Martelotta

Publicado 20/06/2021 22:19 | Atualizado 20/06/2021 22:24

Nas últimas semanas, Itaguaí avança com a vacinação contra a Covid-19, beneficiando a população. A imunização acontece sempre de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, nas Unidades de Saúde e Estratégia de Saúde da Família.



Além disto, todas as classes com comorbidades, idosos, professores e profissionais da educação, trabalhadores da saúde e servidores de segurança pública, já foram contemplados.



A vacinação vai acontecer de segunda a sexta- feira (21/ 06 a 25/ 06). A Primeira e segunda dose de idosos com 60 anos ou mais / D1 e D2 AstraZeneca/ D1 Pfizer.



Segunda-feira (21/06) - Pessoas sem comorbidade com 57 anos ou mais.



Terça-feira (22/06) - Pessoas sem comorbidade com 56 anos ou mais.

Quarta-feira (23/06) - Pessoas com comorbidade de 18 a 55 anos



Quarta-feira (23/06) - Gestantes com comorbidades maiores de 18 anos

Das 13h às 15h - Vigilância em Saúde: Rua Reverendo Octávio Luiz Viêira, nº 262.

Quinta-feira (24/06) - Pessoas sem comorbidade com 55 anos ou mais.

Sexta-feira (25/06) - Repescagem para trabalhadores da educação da rede pública e privada de Itaguaí do ensino infantil, fundamental, médio e superior

Das 13h às 15h - Vigilância em Saúde: Rua Reverendo Octávio Luiz Viêira, nº 262.Sexta-feira (25/06) - Vacinação de pessoas sem comorbidades com 55 anos ou mais.



Locais: UBS Vila Margarida, UBS Engenho, UBS Vista Alegre, UBS Brisamar (na segunda-feira, dia 21/06, não haverá vacinação no Brisamar), UBS Chaperó, UBS Califórnia

UBS Mangueira, ESF Odenit Maia, ESF Chaperó, ESF Ilha da Madeira, ESF Coroa Grande

ESF Mazomba, Clínica da Família Ibirapitanga.



A vacinação também será realizada, das 8h às 12h, nas unidades volantes e nos dias seguintes para as pessoas com comorbidades de 18 a 55 anos e pessoas sem comorbidades com mais de 55 anos.





Terça- feira (22),

ESF Saco da Prata

ESF Piranema



Quarta- feira (23),

ESF Teixeira

ESF Santa Cândida



Sexta- feira (25),

ESF Centro



Documentos necessários: identidade ou CPF, cartão do SUS, cartão de vacinação e comprovante de residência. As gestantes precisam apresentar laudo detalhado e esclarecido da comorbidade com avaliação do risco benefício.



Para as pessoas com comorbidades, é necessário laudo médico ou receita que comprove a comorbidade. Já para os trabalhadores da educação do município, é preciso comprovar declaração da instituição.