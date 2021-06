Filme: Depois que te vi - Reprodução via internet

Por Chiara Martelotta

Publicado 17/06/2021 21:44

Para os cinéfilos há três opções de filmes gratuitos nesta sexta- feira (18), em Itaguaí. A Secretaria de Educação e Cultura convida a população para o “Cinema em movimento”. O projeto trará a exibição de três curtas-metragens brasileiros. Os filmes selecionados são: “Imagine uma Menina com Cabelos de Brasil”, “Depois que te vi” e “A Câmera do João”. Os filmes abordam temáticas como direitos humanos, ciência e tecnologia, meio ambiente e sociedade, entre outros. O projeto vai acontecer na Quadra da E. M. Prof.ª Maria Guilhermina de Souza Freire, em duas sessões: 18h30 e 19:30.



O evento é gratuito e a classificação etária é livre. A abertura será às 18h e os lugares são limitados. Serão seguidos os protocolos de prevenção a COVID-19.



Filmes selecionados:



Imagine uma Menina com Cabelos de Brasil (BRASIL / 2010 / 10 min / Livre)



Sinopse: Aparecida é uma garotinha com baixa autoestima, descontente com seus cabelos e que se sente deslocada na escola; as coisas só começam a mudar quando ela se une às suas duas únicas amigas para enfrentar as provocações das outras meninas. Com muita determinação e personalidade. Aparecida quer conquistar o seu lugar no mundo.

Temática: Diversidade

Ficha Técnica:

Roteiro: Alexandre Bersot

Edição: Alexandre Bersot





Depois que te vi (BRASIL / 2016 / 16 min / Livre)



Sinopse: Gustavo é um jovem autista que trabalha na farmácia do tio. Ele cumpre metodicamente sua rotina, mas isso muda quando ele sai para fazer uma entrega e vê uma menina passar de bicicleta. A partir daí sua rotina muda completamente e seu foco passa ser essa nova paixão.

Temática: Direito das pessoas com deficiência

Ficha Técnica:

Roteiro: Vinicius Saramago

Fotografia: João Casalino

Edição: Talita Ghivelder





A Câmera do João (BRASIL / 2017 / 22 min / Livre)



Sinopse: Uma faixa de luz passa por uma pequena perfuração e se faz imagem. João descobre que fotografias são heranças.

Temática: Direito das pessoas com deficiência

Ficha Técnica:

Diretor: Tothi Cardoso

Roteiro: Tothi Cardoso

Edição: Maurélio Toscano

Temática: Diversidade





Conheça o Cine Transpetro







O Cine Transpetro nas Comunidades é um espaço de ampla comunicabilidade, constituindo-se um eficaz instrumento de divulgação e multiplicação de mensagens. Além da exibição do filme, possibilita uma série de atividades culturais e sociais, utilizando o audiovisual como ferramenta para a formação, a transformação social e a construção de uma consciência cidadã.

O Cine Transpetro nas Comunidades tem patrocínio da Transpetro e faz parte do Cinema em Movimento, maior projeto de difusão do cinema nacional no Brasil, criado em 2000 pela produtora MPC Filmes.



Serviço:

Data: sexta-feira, dia 18 de junho

Abertura: 18h

Horário das sessões: 18h30min e 19:30min

Local: E. M. Profª Maria Guilhermina de Souza Freire

Endereço: Estrada do Mazomba, s/nº, Bairro Leandro – Itaguaí.