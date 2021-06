A Palhaça Noenice, interpretada pela artista Thamyres Anselmo do coletivo Turma em cena, explica sobre a cultura das bonecas Abayo - Divulgação

A Palhaça Noenice, interpretada pela artista Thamyres Anselmo do coletivo Turma em cena, explica sobre a cultura das bonecas AbayoDivulgação

Por Chiara Martelotta

Publicado 16/06/2021 18:40 | Atualizado 16/06/2021 18:52

O projeto Ativação Cultural oferece atividades nas escolas e praças públicas da cidade, desde 2018. Já beneficiou mais de 15 mil alunos do município e ofereceu mais de 550 horas de oficinas culturais gratuitas, buscando o resgate e a valorização da cultura de Itaguaí.

Em 2020 o projeto se viu diante do desafio de adaptar todo o seu conteúdo para o ambiente online devido à pandemia da Covid-19. A experiência foi um sucesso o que permitiu sua continuidade em 2021. Diante do agravamento da pandemia e do isolamento social recomendado pelos órgãos de saúde, os artistas e alunos do projeto agora se encontram em uma sala de aula virtual, ao vivo e a cores. A escola escolhida como piloto para essa nova fase do projeto foi a E. M. Elmo Baptista Coelho, na Ilha da Madeira.



Em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Itaguaí (SMEC), oferece desde o início de maio deste ano, atividades de música, circo, design, redação e produção de vídeos - tudo online e dentro do horário escolar. Além disso, promove debates sobre temas como escravidão e racismo no Brasil, contribuindo para a ampliação do conteúdo programático das aulas de História e para formação cidadã dos alunos. A ideia surgiu a partir do trabalho entre equipe e SMEC, onde foram identificadas habilidades e competências indicadas pela BNCC (Base Nacional Comum Curricular) e elaboradas situações de aprendizagem para o desenvolvimento das mesmas.



Neste mês de junho, as atividades serão ampliadas para outras escolas do município e será criada a TVI, um canal com conteúdos produzidos pelos alunos e artistas do projeto, ao qual todas as escolas do município terão acesso de maneira remota e com livre acesso para a utilização dos professores da rede. O projeto planeja também outras edições do Dramazoom – oficina de escrita via plataforma online com o objetivo de gerar textos experimentais e roteiros de vídeos sobre meio-ambiente, sustentabilidade, população indígena, Brasil do século XIX e modernização. A oficina foi realizada pela primeira vez em 2020 com grande sucesso.

“Nesses tempos de pandemia, o grande desafio que vivemos é manter a educação funcionando nas escolas da rede municipal, uma vez que as atividades online se tornam um imperativo. Desta perspectiva, o projeto Ativação Cultural comparece, mais uma vez, como a ferramenta eficaz para a educação pública na cidade de Itaguaí”, enfatiza Alessandra Reis, idealizadora e produtora do projeto Ativação Cultural Itaguaí.

Nos últimos três anos, 22.571 pessoas foram beneficiadas diretamente pelo projeto, incluindo 15.591 estudantes de 41 escolas municipais. Além de mobilizar 779 artistas profissionais e amadores, além de 431 artistas voluntários.