Entre as medidas regulatórias para soluções voltadas ao combate à fome, estaria a possibilidade de comprar alimentos fora da validade.Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 17/06/2021 10:11

No 1º Fórum da Cadeia Nacional de Abastecimento, realizado pela Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS) nesta quinta-feira (17), o ministro Paulo Guedes, da Economia, elencou os principais pontos para retomada econômica do país. Para ele, os desperdícios da cadeia produtiva precisam ser melhor aproveitados para acabar com a fome no país.



"O prato de 'um classe média' europeu é pequeno, no nosso, há uma sobra enorme. Precisamos pensar como utilizar esse excesso no dia a dia. Aquilo da pra alimentar pessoas fragilizadas, mendigos, pessoas desamparadas. É muito melhor que deixar estragar", disse o ministro.

Para isso acontecer, segundo ele, é fundamental investir na agricultura familiar, com foco em desenvolvimento sustentável.



Além disso, Guedes disse que o Brasil precisa focar em energia e infraestrutura de transportes para acelerar o escoamento da produção. "Precisamos de novos marcos regulatórios de ferrovias, cabotagem, para aumentar a exportação. Na pandemia, nossas exportações caíram para o resto do mundo, mas subiram para a Ásia. Precisamos de logística para levar nossos alimentos para o resto do mundo."



A ministra Tereza Cristina, da Agricultura, concordou com a necessidade de novas medidas regulatórias para soluções voltadas ao combate à fome. Entre elas, estaria a possibilidade de comprar alimentos fora da validade.