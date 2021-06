Orquestra Sinfônica de Itaguaí - Divulgação

Orquestra Sinfônica de ItaguaíDivulgação

Por Chiara Martelotta

Publicado 23/06/2021 18:27

Projeto que une música e educação chega a Itaguaí com aulas de música para crianças e jovens entre 8 a 19 anos. São 60 vagas para estudantes da rede pública de ensino, das Secretarias Municipal ou Estadual de Educação da cidade, que formarão a Orquestra Sinfônica Juvenil de Itaguaí, com estreia prevista para este ano.



Com o patrocínio do Instituto Cultural Vale através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, crianças e jovens foram beneficiados com aulas de trombone, trompete, flauta doce, flauta transversal, clarineta e percussão. O objetivo é beneficiar um total de 120 alunos de Itaguaí, em breve, uma segunda etapa com mais 60 vagas será disponibilizada para a inclusão de novos estudantes no projeto da formação da Orquestra Sinfônica Juvenil de Itaguaí.



Aulas acontecem online devido a Covid- 19 Divulgação

Publicidade



As inscrições começaram no dia 16 de junho e seguem em andamento até o dia 30 de junho. Para se inscrever é necessário acessar o site da Orquestra. Os estudantes já inscritos tiveram sua primeira aula nesta terça, 22 de junho. Elas ocorrem duas vezes por semana, terças e quintas, das 14h às 18h. A meta é formar a grande Orquestra Sinfônica Juvenil de Itaguaí. O modelo de aulas, inicialmente, é virtual, por conta da pandemia do COVID-19.



Desde 2017, jovens estudantes das mais diversas regiões do Rio de Janeiro fazem parte da Orquestra Sinfônica Juvenil Carioca, que compõem variadas formações musicais, orquestras sinfônicas, cameratas, coros, etc. Formações que se apresentam em salas de concerto de grande visibilidade, onde já dividiram o palco com muitos convidados especiais, artistas de grande prestígio no Brasil e no exterior. A Orquestra Sinfônica Juvenil Carioca também participou de intercâmbios internacionais na Espanha e nos Estados Unidos.





“Estamos ansiosos para o início das aulas em Itaguaí. A educação e a música são meios concretos para a construção da transformação social, possibilitando aos alunos novos horizontes e resultados duradouros para eles e suas famílias”, comemora o Instituto Brasileiro de Música e Educação, sobre beneficiar crianças e jovens de Itaguaí com a formação musical.



Sobre o Instituto Cultural Vale

O Instituto Cultural Vale parte do princípio de que viver a cultura possibilita às pessoas ampliarem sua visão de mundo e criarem novas perspectivas de futuro. Tem um importante papel na transformação social e busca democratizar o acesso, fomentar a arte, a cultura, o conhecimento e a difusão de diversas expressões artísticas do nosso país, ao mesmo tempo, em que contribui para o fortalecimento da economia criativa. Em 2021, são mais de 150 projetos criados, apoiados ou patrocinados em 24 estados e no Distrito Federal. Dentre eles, uma rede de espaços culturais próprios, patrocinados pela Vale via Lei Federal de Incentivo à Cultura, com visitação gratuita, identidade e vocação únicas: Memorial Minas Gerais Vale (MG), Museu Vale (ES), Centro Cultural Vale Maranhão (MA) e Casa da Cultura de Canaã dos Carajás (PA). Visite o site do Instituto Cultural Vale para saber mais sobre sua atuação: institutoculturalvale.org



Sobre IBME – Instituto Brasileiro de Música e Educação

Publicidade

Criado em 2011 no Morro da Providência, no Rio de Janeiro, o Instituto Brasileiro de Música e Educação acumula, desde então, um amplo histórico de programas e projetos que promovem vivências artísticas e educacionais. Com o intuito de modificar a vida de milhares de crianças, adolescentes e jovens em diferentes municípios do estado do Rio de Janeiro, o IBME tem a missão de contribuir com a transformação social por meio da educação e da música.

Serviço:

Formação da Orquestra Sinfônica Juvenil de Itaguaí

Inscrições: http://bit.ly/INSCRICAOITAGUAI

Quem participa: estudantes da rede pública de ensino das

Secretarias Municipal ou Estadual de Educação

Faixa etária: 8 a 19 anos

Matrícula/Inscrição: prorrogada até o dia 30 de junho