Coleta de sangue em parceria com o HEMORIO - Reprodução da Internet

Coleta de sangue em parceria com o HEMORIOReprodução da Internet

Por Chiara Martelotta

Publicado 23/06/2021 21:15 | Atualizado 23/06/2021 21:49

A Câmara Municipal de Itaguaí iniciou nesta semana a segunda fase da campanha para doação de sangue. A intenção é conscientizar a população do município sobre a importância da ação, além de chamar a atenção para a coleta externa que o Hemorio vai realizar daqui a um mês, no dia 21 de julho, nas dependências da Casa Legislativa do município.

Tendo a primeira fase iniciada no dia 1 de junho, em virtude da campanha ‘Junho Vermelho’. Os vereadores de Itaguaí convidaram os moradores para a doação de sangue no dia 21 de julho, de 10h às 15h.

Publicidade

“Estamos muito satisfeitos em poder realizar essa ação de coleta de sangue em parceria com o HEMORIO. Esperamos que a campanha realizada pela CMI alcance quem já está acostumado a doar sangue e também aqueles que sempre tiveram vontade de praticar esse ato de solidariedade e, devido à dificuldade para se deslocar até a capital, nunca doaram. Quero destacar que a Casa Legislativa está preparando a estrutura para que a coleta aconteça seguindo todos os protocolos de segurança contra a covid-19. Convido toda a população de Itaguaí a comparecer na Câmara Municipal de Itaguaí no dia 21 de julho para esse ato de amor ao próximo”, conta o Presidente da Câmara Municipal de Itaguaí, Haroldo Jesus (PV).



O vereador Sandro da Hermínio (PP), membro da comissão de saúde também se posicionou sobre a necessidade da participação dos munícipes na campanha.

Publicidade

“É de suma importância todo esse chamamento público para os atos da captação de novos doadores, nós sabemos o trabalho importante que os órgãos relacionados à saúde fazem aos pacientes de modo geral. Eu visitei o INCA e lá, eu levei algumas pessoas para fazer a doação. Eu mesmo sou doador, acredito que, quando você doa, você gera vida. Doar sangue é um ato de amor. Nós como somos da esfera pública temos o dever de fazer isso, porque nós estamos aqui para cuidar de seres humanos, cuidar de uma cidade de modo geral. Se cada um fizer isoladamente o seu ato agente consegue avançar e abastecer os bancos de sangue, tem muita gente que precisa. Só quando você vivencia ou quando você vai o local, você vê o quanto é importante esse ato de amor”.



Quem já se vacinou contra a Covid também pode doar sangue. Os que tomaram a CoronaVac precisam esperar 48 horas antes da doação. Os vacinados com AstraZeneca, Pfizer ou Janssen podem fazer a doação depois de sete dias.