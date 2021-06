A Prefeitura de Itaguaí em parceria com a Secretaria de Estado de Turismo entrega carteiras nacionais do artesão aos profissionais de Itaguaí. - Foto: Italo Dornelles

Por Chiara Martelotta

Publicado 25/06/2021 15:40

Maria de Lourdes Texeira recebe carteira nacional do artesão. Foto Italo Dornelles

em parceria com a, por meio do Programa Estadual de Artesanato, entregou, nesta semana, as carteiras nacionais do artesão aos profissionais de Itaguaí. A cerimônia aconteceu no Teatro Municipal da Cidade, Marilu Moreira, e contou com a presença do secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, e do prefeito de Itaguaí, Dr. Rubem Vieira.O cadastramento traz diversos benefícios para os profissionais, como: a Carteira Nacional do Artesão, participação em eventos e feiras,qualificação/capacitação, apoio ao acesso para crédito e comercialização dos produtos e descontos na compra de materiais em lojas parceiras.O prefeito de Itaguaí, Dr. Rubem Vieira, falou do seu compromisso em resgatar a história dos artesãos da cidade. “A gente sabe que falta muito pela frente, mas já voltamos com a Ita Artes, estamos com projetos na Secretaria de Cultura e Secretaria de Educação para restaurar a história que é contada por meio do trabalho desses artesãos e que estão brilhantemente trabalhando na nossa cidade”.Em homenagem aos artesãos do município, Maria de Lourdes Texeira, de 69 anos, foi ao palco receber sua Carteira Nacional do Artesão e falou como o artesanato tem feito parte da sua vida e como o registro pode ajudá-la.“Fiquei muito feliz que agora tenho o registro nacional. Desde 2009 venho trabalhando com a técnica de fuxico, artesanato que aprendi desde muito pequena. Com a carteira, todos nós que trabalhamos com artesanato poderemos expor em mais lugares e fazer com que mais pessoas conheçam nosso trabalho”, disse Maria.