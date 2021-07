Cristo Redentor receberá no dia 5 de julho, cores da bandeira de Itaguaí para festejar os 203 anos da cidade. - Banco de imagens

Por Chiara Martelotta

Publicado 02/07/2021 11:31 | Atualizado 02/07/2021 11:37

Maior símbolo do turismo nacional, o Cristo Redentor recebe, na segunda-feira (5/7), uma iluminação especial para festejar os 203 anos da cidade de Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. As cores da bandeira municipal (amarelo, azul, verde e vermelho) estarão brilhando na estátua a partir das 18h.



Cidade com 135 mil habitantes, Itaguaí possui variedade de belezas naturais comuns à Costa Verde, como cachoeiras, trilhas, mirantes e a Baía de Sepetiba, mas é conhecida também pelos portos e seu polo industrial essencial para o desenvolvimento do estado, onde operam empresas do porte da Vale, CSN e NUCLEP, entre outras.

A programação de aniversário da cidade contará com eventos com foco em esporte, educação, desenvolvimento econômico e bem-estar da população. Os destaques são o lançamento do projeto Esporte, Ação e Inclusão, voltado para atletas com deficiência; a inauguração do Centro de Acompanhamento e Reabilitação Pós-covid (Carp); a inauguração da Escola de Música Chiquinha Gonzaga; a reinauguração da Escola Municipal de Dança, além do lançamento do Fórum de Desenvolvimento e Economia Sustentável. Haverá, ainda, exposição sobre a história de Itaguaí e feira de artesanato ITA Artes no calçadão de Itaguaí.

- Todas as secretarias estão com programações voltadas para o aniversário. Precisamos resgatar esse o amor da população por Itaguaí. Já vejo isso acontecendo nas ruas, com as pessoas se dizendo orgulhosas de morar nessa cidade. Vamos recolocar Itaguaí em posição de destaque, atraindo investimentos e olhando sempre para a sustentabilidade. Precisamos revitalizar nossa economia com responsabilidade, melhorar a mobilidade, promovendo esporte, saúde e bem-estar da população. É para isso que estamos trabalhando – diz o prefeito Rubem Vieira.