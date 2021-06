24° BPM realiza operação para desobstrução das vias e retirada de barricadas - Divulgação

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 19:06 | Atualizado 29/06/2021 19:28

ITAGUAÍ- A comunidade do Sem Terra, em Itaguaí, teve dia de operação nesta terça-feira (29). Desde cedo, os agentes realizaram a operação para a desobstrução das vias e retirada de barricadas feitas por criminosos nas ruas.





As Ruas Luiz Viana, Abacateiros, Flora de Souza, Av. Mario Covas, e Av. Pref. Ismael Cavalcanti, estão livres de barricadas impostas pelo tráfico de drogas graças à ação de policiais do 24.º Batalhão da Polícia Militar. Os agentes cumprindo determinação do Comandante do 24° BPM, após denúncias, ingressaram no bairro e retiraram diversas barreiras implantadas nas ruas para dificultar a passagem de veículos e a incursão da polícia.

Segundo o comando militar, as ações foram bem-sucedidas e a população já pode circular livremente pelas ruas.