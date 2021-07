Parceria da Vale com a Agência de Iniciativas Cidadãs e a Secretaria de Educação e Cultura - Foto: Italo Dornelles

Por Chiara Martelotta

ITAGUAÍ- A rede pública municipal de ensino de Itaguaí, recebeu, nesta quarta-feira (30), materiais e equipamentos para compor suas salas de recursos multifuncionais por meio do projeto Educação Inclusiva, uma iniciativa da Fundação Vale em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e a Agência de Iniciativas Cidadãs (AIC). A Escola Municipal João Vicente Soares, em Vila Ibirapitanga, foi a primeira a ser equipada. Outras seis escolas do município também receberão itens para complementar seus espaços.



O projeto visa contribuir para a melhoria da qualidade do Atendimento Educacional Especializado (AEE), voltado à realização de um trabalho pedagógico e didático dirigido a crianças com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. Além da doação de itens, foi realizada a formação de gestores escolares, coordenadores pedagógicos e professores.

- O principal objetivo é contribuir para o desenvolvimento do aluno do AEE e sua inclusão no dia a dia da escola, disseminando práticas educacionais inclusivas na rede pública de ensino - ressalta Livia Zandonadi, gerente de Território da Fundação Vale.

As salas de recursos multifuncionais serão equipadas com armários, mesas, cadeiras, jogos e brinquedos educativos, além de notebooks e tablets com recursos como mouse estático de esfera, teclado expandido com colmeia, entre outros itens.



A capacitação dos profissionais foi finalizada no 2° semestre do ano de 2020 e teve uma carga horária de 44h. Em virtude da pandemia, a maior parte das atividades formativas foram realizadas na modalidade remota, através de encontros de formação, com um público de cerca de 150 educadores.



Secretária de Educação e Cultura, Nilce Ramos Foto: Italo Dornelles

- Para nós o projeto é de suma importância, no sentido de trazer a inclusão efetiva para escola. Através dele, dar aos nossos alunos com deficiência a condição de participar efetivamente das ações pedagógicas da Unidade Escolar. Entendemos que esse é o pontapé inicial de muitas ações que virão, porque a inclusão dessas crianças é tudo que nós temos sonhado para a educação de verdade no município - celebra a secretária de educação e cultura, Nilce Ramos.