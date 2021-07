APAE itaguai , SMAS /Subsecretaria da pessoa com deficiência e secretaria de turismo e Esporte de Itaguaí. - Divulgação

Por Chiara Martelotta

Publicado 02/07/2021 13:43

ITAGUAÍ- Itaguaí vai comemorar seus 203 anos, no próximo dia 5/7, com foco em esporte e inclusão. O lançamento do projeto Esporte, Ação e Inclusão marcará a data como o pontapé inicial do programa municipal, de olho nas Paralimpíadas de 2024, em Paris. A ideia da prefeitura da cidade da Região Metropolitana do Rio de Janeiro é incentivar a prática de esportes para pessoas com deficiência e revelar talentos para o esporte nacional.



- O intuito é formar atletas paralímpicos para representarem o município de Itaguaí já nas Paralimpíadas de Paris. Vamos inaugurar o dia dos jogos inclusivos em nosso município em um evento especial, no próximo dia 6, com a apresentação dos paratletas de atletismo e badminton do time olímpico da Polícia Militar do Rio de Janeiro e com uma partida de futebol confirmada pela Federação Desportiva de Surdos do Rio – explica a secretária municipal de Esportes, Fernanda Spíndola.

A comemoração com foco em esporte não para por aí. A abertura das festividades será já neste sábado (3/7), com uma pedalada que reunirá todos os grupos de ciclistas de Itaguaí. No dia 9/7 (sexta-feira), será promovido um aulão de crossfit, funcional e zumba, atividades oferecidas pelo projeto Qualidade de Vida. Já no dia 10/7, acontece uma caminhada até o Mirante do Imperador, que vai marcar a inauguração de uma nova escada, feita em parceria com a Secretaria de Agricultura, e um novo mirante.



Entusiasta do esporte como ferramenta de inclusão, bem-estar e saúde, o prefeito Rubem Vieira de Souza está empolgado com a celebração.

- A cidade de Itaguaí tem o esporte em seu DNA. Não por acaso, investimos no esporte como ferramenta de superação durante esta pandemia. Nossa amada cidade vai completar 203 anos e merece uma comemoração deste nível, com uma programação esportiva variada, sempre beneficiando a população. Esporte é vida, saúde e inclusão", diz Doutor Rubão.