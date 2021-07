Prefeitura é revitalizada na noite de domingo (4/7) - Divulgação

ITAGUAÍ- Nesta segunda-feira, dia 5 de julho, o município de Itaguaí faz 203 anos. As comemorações que tiveram seu início no sábado (3), não param. Esse domingo (4), também foi marcado por uma agenda voltada para cidade, com aulão, entregas de licenças aos feirantes e revitalização da fachada da prefeitura.





"Aulão" abre as festividades da cidade de Itaguaí nesse domingo. Divulgação

A agenda comemorativa desse domingo começou com o “Aulão” na praça Djalma Reis, em Coroa Grande. A ação faz parte de um trabalho que já é realizado pela Secretaria de Esporte através do “Projeto Qualidade de Vida”, oferecido em várias localidades do município.



Na parte da tarde, a prefeitura esteve no Parque de eventos para a entrega de licenças voltadas ao trabalho na feira livre. Essas licenças são de fundamental importância para os trabalhadores da economia criativa. Foram cadastrados 186 feirantes, o aumento é de quase 70%.



O dia teve seu fim, no principal ponto da cidade, a Prefeitura de Itaguaí, onde ocorreu a revitalização da fachada, às 19h. A melhoria foi uma parceria entre a Secretaria de Obras, servidores da prefeitura, comerciantes e empresários da cidade que doaram o material. Além da revitalização a nova frente conta com a melhoria na iluminação pública.



“A nova fachada é uma forma de entregar a cidade o que ela tem por direito. Está faltando muita coisa, estamos trabalhando sem parar. O trabalho não é só em época de eleição, e essa é uma nova área para a população frequentar como é o calçadão, queremos que as pessoas vejam a prefeitura de outra forma, como a prefeitura do povo, de cada cidadão itaguaiense. Essa revitalização vai acontecer na cidade inteira”.



Além da revitalização do calçadão e da frente do prédio da prefeitura, haverá a revitalização do chafariz e da estrada da calçada.