Inauguração da Magalu em Itaguaí.Divulgação

Por Chiara Martelotta

Publicado 09/07/2021 13:06

ITAGUAÍ- A rede de varejo conhecida como ‘Magalu’ inaugurou a loja na rua Dr. Curvelo Cavalcanti, uma das principais vias, tidas como o polo comercial e econômico do município, nesta quinta- feira (8). A novidade atraiu centenas de clientes e também curiosos. Os funcionários seguiram o protocolo da loja em colocar gradil na calçada para organizar a fila para a entrada, sendo necessários devido às medidas de prevenção à Covid- 19, ter número reduzido de clientes por vez na unidade.



A inauguração foi motivo de espera para os munícipes e para a própria equipe da Magazine Luiza. O país vive em uma onda de desemprego e a realidade em Itaguaí não difere, ter mais uma multimarca com o corpo de 92% de funcionários da cidade é um marco econômico.

- O fato da Magazine Luiza, escolher o Município de Itaguaí para instalar uma de suas 23 novas filiais, denota que estamos no caminho certo do desenvolvimento. Itaguaí é grande, populosa e com potencial de destaque no cenário econômico atual. Sermos escolhidos pela Magazine Luiza é motivo de muito orgulho para a cidade- diz o secretário de desenvolvimento e sustentabilidade, Victor Benezath.

No primeiro dia de atividade da loja no município bate recorde de vendas, Itaguaí, além de ser contemplada com a loja, ficou em primeiro lugar de vendas do Estado do Rio de Janeiro, e também do Brasil.

— A inauguração da loja no aniversário de 203 anos é um presente para nós e para a Cidade. Isso é muito importante, toda a equipe veio através de vagas diretas e indiretas, queremos movimentar, queremos trazer uma loja em que o cliente seja acolhido, bem atendido e volte sempre. É muito importante termos todo o apoio da cidade, não é todo local que recebe a gente assim. - comemora o gerente da Magalu, Carlos Junior.

As vagas foram preenchidas através de uma seleção antecipada, para pessoas interessadas em vagas futuras, podem efetuar o cadastro no site carreiras.magazineluiza.com.br/

A empresa assim que abre vaga dispara um e-mail para o cadastrado no site.