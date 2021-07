Linha 590i volta a circular em Itaguaí - Divulgação

Por Chiara Martelotta

Publicado 08/07/2021 23:27 | Atualizado 09/07/2021 05:54

ITAGUAÍ- Depois dez meses desativada, a linha que faz o trajeto que começa na rodoviária de Itaguaí, na Av deputado Octávio Cabral passa pela rua general Bocaiúva, estrada do Texeira, estrada do caçador até a estrada do nonô em Piraí. Voltou a circular na quarta- feira (7), às 7h da manhã.



Os ônibus vão atender a população em geral em dois horários, às 7h, e às 15h com saída da rodoviária de Itaguaí. Ao longo de 10 meses, a empresa Regina não atendeu a população da serra, a paralisação da linha não foi autorizada pelo Detro.





- A reativação da Linha além de servir aos moradores em seus deslocamentos até o Centro da Cidade, também é fundamental para os Bairros de Ibituporanga, Raiz da Serra, Caçador e Saco da Prata, onde existem 2 unidades escolares e 1 unidade de saúde e os profissionais que ali atuam recorrem ao transporte. Outro fator importante são os pontos turísticos da Estrada da calçada e a rampa de vôo livre, sendo esse Transporte de grande valia para os turistas que vão até lá- diz o secretário de transporte José Carlos Filho.



Nas redes sociais moradores comemoram o retorno da linha.

O município segue com diversas linhas com o funcionamento limitado devido à pandemia da Covid- 19. Em resposta a secretaria de transporte explicou que esta fazendo um estudo através do plano de mobilidade urbana para ampliar a oferta de novas linhas no município.