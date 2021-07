Itaguaí

Cristo Redentor recebe cores da bandeira de Itaguaí para festejar os 203 anos da cidade

Iniciativa teve participação do reitor do Santuário do Cristo Redentor padre Omar, do bispo de Itaguaí, Dom Ubiratan e do Prefeito de Itaguaí Rubem Vieira.

Publicado 02/07/2021 11:31 | Atualizado há 4 dias