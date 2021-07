1º Fórum do Microempreendedor - Divulgação

Por Chiara Martelotta

09/07/2021

Empreendedores de diversos setores tiveram que lidar com os desafios impostos pelo Covid-19, especialmente as empresas de pequeno porte. Dessa forma, apoiar pequenos negócios, principalmente os locais, tornou-se imprescindível, já que o crescimento de microempreendedores tem um crescimento considerável. Nesta quarta- feira (9), o 1.º Fórum de Microempreendedores abordou as dificuldades e soluções que o profissional tem.





O evento idealizado por Conrada Carvalho e Tiago Silas por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Sustentável, teve o apoio da Prefeitura Municipal de Itaguaí, da Secretaria de Educação e Cultura, e da Secretaria de Executiva e Comunicação. O público presente no Teatro Marilu Moreira pode assistir diversas palestras com conteúdos exclusivos de representantes do Sebrae/RJ e com profissionais atuantes na área.



‘’O que nós focamos no dia a dia da secretaria de desenvolvimento, a pedido do prefeito Rubem Vieira, é na geração de emprego, qualificação da mão de obra e treinamento dos profissionais de Itaguaí. Nós estamos encurtando o espaço entre nós, prefeitura, gestores públicos e industria da região. Queremos beneficiar os munícipes de Itaguaí com a melhor qualificação” explica o secretário de desenvolvimento Victor Benezath.



O objetivo foi de esclarecer dúvidas e qualificar o microempreendedor individual, através de debates sobre atendimento, vendas, gerenciamento e marketing digital para alavancar os negócios.



Patrícia Silva tem 35 anos, moradora de Itaguaí e microempreendedora desde 2016. Patrícia iniciou seu negócio com o objetivo de entregar para a cidade uma empresa com qualidade no ramo de festas e eventos, a partir dessa vontade Surgiu o Paty Eventos, mais conhecido no município como Trem da Paty.



" Meu crescimento vem através da busca de conhecimento e com o evento eu recebi muito conteúdo de qualidade para o meu crescimento. Principalmente no marketing digital e na área de organização do financeiro que hoje faz toda a diferença ter esse conhecimento no empreendimento, foi uma noite de crescimento para o meu negócio", diz Patrícia Silva.