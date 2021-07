Paciente faz sessão gratuita de fisioterapia no centro médico do Salgueiro, no Andaraí - Fábio Costa/Agência O Dia

Por Raphael Perucci

Publicado 12/07/2021 07:00

Rio - Além de símbolos da identidade carioca e locais de cultura e entretenimento, as escolas de samba têm se tornado, também, grandes centros de cidadania, oferecendo serviços médicos, vacinação, oficinas, cestas básicas e outras ações.



Reinaugurado no último dia 26, após dois meses de reformas, o centro médico do Salgueiro tem consultas gratuitas em 12 especialidades, entre elas clínica médica, cardiologia, dermatologia, fisioterapia, fonoaudiologia, ginecologia, urologia, nutricionista, ortopedia, psicologia e massoterapia. Exames ginecológicos e de próstata também estão na lista.



Coordenadora do centro médico do Salgueiro, a psicóloga Vilma Araújo conta que o objetivo é ampliar ainda mais a oferta. "A demanda é muito grande, por isso nosso foco é atender pessoas que realmente não têm condições de pagar por consultas e exames. Agora, temos uma sala multiuso e um espaço exclusivo para psicologia. Além das parcerias que já temos com instituições públicas e particulares, esperamos fechar em breve um convênio para oferecer aparelhos ortodôndicos".

Diagnosticada com hérnia de disco, a aposentada Gladys Lima, 61 anos, procurou o local para fisioterapia. "Tive uma crise de dor em fevereiro e fui para o Hospital Federal do Andaraí. Eles falaram para eu começar a fazer fisioterapia numa unidade da prefeitura, mas não consegui. Aí vim procurar o Salgueiro, e estou sendo muito bem atendida. Não vejo a hora da próxima sessão", revela a moradora do Morro do Salgueiro, que tem consultas às quintas-feiras.



O agendamento é feito às terças-feiras, entre 8h30 e 12h30, na quadra do Salgueiro, no Andaraí (Rua Silva Teles, 104). Os pacientes passam por uma triagem com assistente social. Todos os médicos e profissionais envolvidos são voluntários.



"O samba não vive só para o Carnaval. As comunidades precisam de suas agremiações durante o ano inteiro. Por isso, ficamos muito felizes de poder realizar esse trabalho voluntário e ajudar a tanta gente", destaca Vilma.



Outra escola com forte engajamento social é a Beija-Flor de Nilópolis, que retomou, no último sábado, as aulas do projeto Sonho do Beija-Flor, ensinando a arte de mestre-sala e porta-bandeira para crianças a partir de 5 anos. A coordenação é da porta-bandeira Selminha Sorriso. "Estávamos parados por causa da pandemia. Aí veio o falecimento do nosso presidente Farid (Abrão) e ficamos de luto. Estávamos ansiosos para voltar com nosso projeto, porque ele é muito importante para nossa comunidade", diz. As aulas acontecem aos sábados e estão com vagas abertas.



Novidades em Oswaldo Cruz e Madureira



Maior campeã do carnaval, a Portela é um dos principais pontos de vacinação contra covid no Rio, tendo imunizado mais de 15 mil pessoas. A escola, que já distribuiu mais de três mil cestas básicas desde o início da pandemia, também tem um departamento de Cidadania muito ativo. A lista de atividades oferecidas é grande: dança cigana, balé, dança do ventre, dança afro, pré-vestibular e dentista. No sábado (17), às 9h30, haverá um evento com aplicação de flúor, orientações de higiene bucal, teatro de fantoches e jogos para crianças.



Portela oferece aulas de balé para crianças, aos sábados, na quadra Divulgação

Outra novidade em Oswaldo Cruz é a Oficina de Artes Paulo Benjamin de Oliveira, que homenageia o fundador da Azul e Branco. Jovens portelenses, sob o comando da rainha de bateria da escola, Bianca Monteiro, vão oferecer aulas de dança, teatro, maquiagem e artes visuais, para adolescentes. O projeto é coordenado por Isaac Belfort e Gabriel Barbosa. As oficinas serão na antiga sede da Portela, a Portelinha (Estrada do Portela 446, Oswaldo Cruz). Informações no @oficinapaulodaportela



Vizinho da Portela, o Império Serrano vai abrir, em breve, um polo de cultura, esporte e lazer no Morro da Serrinha, em Madureira. Em parceria com a ONG Central Única de Produções, a diretoria promoverá projetos para crianças, jovens e adultos. O espaço, na Rua Mestre Darcy do Jongo, 162, ganhou fachada com grafites em homenagem a ícones como Dona Ivone Lara, Arlindo Cruz, Zacarias Avelar e Tia Eulália. Na última sexta, o presidente Sandro Avelar visitou as obras.

Império, do presidente Sandro Avelar, vai abrir centro na Serrinha Divulgação

Testes de covid e balé na Imperatriz



A Imperatriz Leopoldinense também vem trabalhando para reforçar ainda mais seus laços com a comunidade. No próximo sábado (17), acontecerá a primeira ação do Imperatriz Saúde, com testes para covid-19 e diabetes, aferição de pressão e outros serviços. As senhas podem ser retiradas na quadra (Rua Professor Lacê, 235, Ramos), amanhã, das 19h às 21h, ou através do telefone 99416-9824.

Distribuição de cestas básicas na quadra da Imperatriz, que terá balé para crianças em agosto Divulgação



"Como representantes legítimas do povo, as escolas de samba têm responsabilidades que vão muito além do carnaval. O projeto Imperatriz Saúde vem dar ênfase a este papel, oferecendo acesso a serviços essenciais para a comunidade neste momento, ainda tão delicado, da pandemia", diz Catia Drumond, presidente da agremiação.



Já no dia 7 de agosto, a escola, que tem feito distribuições mensais de cestas básicas e leite em pó, iniciará um curso de balé para crianças de 3 a 6 anos. As inscrições já foram encerradas. A Verde e Branco também promove aulas de percussão para jovens com até 21 anos, às segundas, e curso de mestre-sala e porta-bandeira, quinzenalmente, aos sábados.