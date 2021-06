Manoel Francisco, coreógrafo da Portela - Luciano Belford/Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 23:52 | Atualizado 30/06/2021 00:00

A Portela irá promover, no próximo domingo (4), a partir das 13h, uma live beneficente dedicada a um dos quesitos mais importantes do carnaval: comissão de frente. Na ocasião, o coreógrafo Manoel Francisco, que vai estrear pela escola no desfile de 2022, irá receber profissionais de agremiações coirmãs para uma grande confraternização.



A ideia é promover um debate descontraído e informativo sobre os bastidores da criação dos shows de abertura, permeado por sambas históricos, cantados pelo grupo Arquibancada, e sorteio de brindes. A live será exibida pelo Portela TV, canal oficial da escola no YouTube.



A transmissão vai acontecer direto da quadra da Azul e Branco, seguindo todos os protocolos sanitários de distanciamento e higienização.



A abertura da live ficará a cargo de Jeronymo da Portela, eterno passista e ex-mestre-sala da agremiação. O comando será de Manoel Francisco, com as participações especiais da porta-bandeira Lucinha Nobre e da rainha Bianca Monteiro.



Os carnavalescos da Azul e Branco de Oswaldo Cruz e Madureira, Renato Lage e Márcia Lage, preparam, ainda, uma surpresa para o evento.

O público poderá fazer doações em dinheiro. O valor arrecadado será revertido para compra de cestas básicas, que posteriormente irão para a comunidade da escola.