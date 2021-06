Sabiá, mascote do Salgueiro, marcou presença na reinauguração do Centro Médico da escola - Foto: Victor Brito

Sabiá, mascote do Salgueiro, marcou presença na reinauguração do Centro Médico da escolaFoto: Victor Brito

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 15:37

Rio - Reinaugurado após um período de dois meses de reformas, o centro médico do Salgueiro vai retomar, nesta quarta-feira (30), das 8h30 ao meio-dia, a marcação de consultas gratuitas para a comunidade.

Atendendo em diversas especialidades, o espaço, que é coordenado pela psicóloga Vilma Araújo, conta com uma equipe de médicos voluntários.

Publicidade

“Ficamos parados, primeiramente por conta da pandemia, pois muitos médicos estavam atuando na linha de frente e, posteriormente por conta da reforma. Agora estamos retomando o atendimento com força total e, agora com mais conforto, tanto para o paciente, quanto para o profissional que terá total estrutura nos consultórios”, diz Vilma, que estará na quadra da escola, nesta quarta-feira, entre 8h30 e meio-dia, para agendar as consultas de julho.

Dentro das especialidades oferecidas pelo centro médico que leva o nome do ex-presidente Miro Garcia, estão: clínica médica, cardiologia, dermatologia, fisioterapia, massoterapia, fonoaudiologia, ginecologia, nutricionista, ortopedia, assistência social, psicologia, urologia, reiki, aromaterapia e cromoterapia.

Publicidade

Segundo André Vaz, presidente da agremiação, o objetivo é ampliar, em breve, a oferta de serviços.

“Tivemos uma ação aqui mais voltada para as crianças com a aplicação do flúor e prevenção de cáries. Com a ajuda de parceiros, queremos ver se retomamos o atendimento odontológico e os serviços voltados às crianças e jovens. O que estiver ao nosso alcance, faremos", revela André.

Publicidade