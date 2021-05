Cabo PM Bráulio Cesário Batista das Neves, morto após uma tentativa de roubo no Centro de São João de Meriti, Divulgação

Rio - PMs da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Morro do Salgueiro, na Tijuca, apreenderam nesta terça-feira um menor infrator, investigado pela morte do policial militar Bráulio Cesário das Neves, no mês passado, no Centro de São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

O adolescente, conhecido pelo apelido de "Piruquinha", foi localizado na comunidade da Quitanda, em Costa Barros, através de um serviço de inteligência.

De acordo com a Secretaria de Estado de Polícia Militar, após a detenção, o menor foi encaminhado, juntamente com a mãe, para a sede da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), onde a morte do policial é investigada.

CRIME

O policial militar Bráulio Cesário das Neves estava ao lado da mulher quando teve o carro interceptado por bandidos, no Centro de São João de Meriti. Ele chegou a trocar tiros com os assaltantes, mas acabou baleado e não resistiu.

Ele era lotado na UPP do Morro do Salgueiro e estava na PM desde 2012.