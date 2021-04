Criminoso se envolveu em uma troca de tiros com policiais militares do 3° BPM Divulgação/Polícia Civil

Publicado 28/04/2021 14:22

Rio - Um traficante das favelas do Dezoito e do Salgueiro, na Zona Norte do Rio, foi preso nesta quarta-feira (28), em Saquarema, na Região dos Lagos. Gelson da Silva Machado Júnior era monitorado pela Superintendência de Inteligência e Análise (SIA) e pela segunda seção do 25ºBPM (Cabo Frio).



Segundo a Polícia Militar, o criminoso se envolveu em uma troca de tiros com policiais militares do 3° BPM (Méier), em 2019, ficou ferido e fugiu da custódia do Hospital Salgado Filho, no Méier, também na Zona Norte.

Na época, foi apreendido com ele um fuzil AK-47. Gelson foi preso em casa e não resistiu à ação dos policiais. Contra ele havia um mandado de prisão por associação para o tráfico. O caso foi encaminhado para a 22ª DP (Penha).