Homem é preso por matar 4 pessoas em Saquarema Divulgação

Por O Dia/ Monica Marinho

Publicado 28/05/2021 09:26 | Atualizado 28/05/2021 12:27

Saquarema - Policiais civis da 124ª DP em Saquarema, na Região dos Lagos, prenderam em flagrante, nesta quinta-feira (27/05), um homem identificado como Carlos Henrique Coelho , acusado de matar quatro pessoas da mesma família. Uma das vítimas é uma grávida de 9 meses. O crime aconteceu no bairro Bonsucesso e foi cometido por um vizinho da família.



Agentes da unidade foram notificados pela Polícia Militar sobre uma chacina. As vítimas foram identificadas como : Jorge Carlos Fernandes de Andrade (63 anos), Rosinea da Costa Santos (26 anos), Lohan Santos de Andrade (22 anos) e Larissa Costa (23 anos), que estava grávida de 9 meses, foram mortos a tiros.

Uma testemunha e uma criança, de 4 anos, sobreviveram porque se esconderam no banheiro. A equipe da 124ª DP e a Polícia Militar realizaram diligências e o suspeito foi localizado. Ele foi levado para a delegacia e foi reconhecido por uma das vítimas sobreviventes.



Segundo as investigações, o assassino teria "cantado" a esposa do vizinho há cerca de dois meses. Depois houve uma discussão por causa dos cachorros de uma das vítimas, que invadiram a residência do criminoso e reviraram o lixo. Durante um dos desentendimentos, o acusado tentou atropelar o filho do vizinho, de 4 anos. Por conta disso, o autor acabou sendo agredido pelo pai da criança. O assassino, então, ameaçou matá-lo.

Os corpos foram levados para o IML de Tribobó, em São Gonçalo, na Região metropolitana do Rio. A criança e o adolescente estão com familiares.