Por O Dia/ Monica Marinho

Publicado 28/05/2021 09:06

Saquarema – O final de semana em Saquarema, na Região dos lagos será de tempo nublado e temperaturas baixas durante a noite.



De acordo com o Clima Tempo, a passagem da frente fria em alto mar na altura do Sudeste e a circulação de ventos vão provocar a formação de instabilidades em todo estado do Rio de Janeiro.

No sábado (29/05), a previsão é de sol com algumas nuvens, sem chuva. O município terá temperatura mínima de 22ºC e máxima de 30ºC.

No domingo (30/05), O contraste térmico entre o ar frio e seco com a umidade vinda do oceano pode provocar chuva e queda de temperatura. O tempo será nublado pela manhã, com pancadas de chuva a tarde e à noite. A temperatura mínima será de 20ºC e máxima não passará de 26ºC.



Queda na temperatura

Ainda de acordo com o Clima Tempo, a segunda-feira (31) ainda será de tempo instável no estado do Rio de Janeiro. Em Saquarema, o sol vai aparecer entre muitas nuvens e a chuva poderá vir a qualquer hora e por causa do ar frio atuando junto à frente fria, as temperaturas na região não sobem muito, ficando em torno de 20 e 24°C.