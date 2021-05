Saquarema vacina pessoas de 40 e 39 anos com comorbidades Reuters/Imago Imagens/Direitos reservados

Por O Dia/ Monica Marinho

Publicado 28/05/2021 09:02

Saquarema – A Secretaria Municipal de Saúde de Saquarema divulgou que irá vacinar hoje (28), com a primeira dose (D1), pessoas de 40 e 39 anos com comorbidades.



Os postos de vacinação funcionam no Centro Municipal de Educação Padre Manuel, no bairro Porto da Roça, e na Praça do Bem-estar, no Centro, das 9h às 16h.

Publicidade