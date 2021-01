Menor foi recapturado pela delegacia de Angra dos Reis Reprodução

Por O Dia

Publicado 16/01/2021 08:13 | Atualizado 16/01/2021 08:19

Rio - Policiais da 166ª DP (Angra dos Reis) apreenderam um adolescente de 17 anos suspeito de ter matado duas mulheres em Angra dos Reis, na Região da Costa Verde, no início do mês. O jovem, que foi capturado na quinta-feira, tinha fugido do Centro de Socioeducação Irmã Asunción de La Gándara Ustara, unidade do Degase em Volta Redonda, em novembro do ano passado.

De acordo com o delegado Vilson Almeida, titular da 166ª DP, o menor tem envolvimento com o tráfico de drogas da comunidade da Japuíba, sendo considerado o gerente da quadrilha. Ele também foi reconhecido como autor do roubo de uma carga de cigarros da empresa Souza Cruz, no último dia 7.

Publicidade

Ainda segundo o delegado, as duas mulheres mortas também tinham envolvimento com o tráfico da Japuíba. Uma foi assassinada no dia 2 e a outra no dia 4, por desavenças no bando.

Os policiais encontraram com o adolescente munições de calibre 9mm. Ao ser apreendido, ele disse que drogas que estavam com ele já teriam sido distribuídas para serem vendidas através de "vapores". O jovem ainda deu detalhes do roubo da carga de cigarros e da morte das duas mulheres.

Publicidade

O menor foi levado à Vara da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ). Antes de fugir do Degase, ele estava internado por prática de fato análogo a tráfico. Agora, ele também vai responder por fato análogo ao porte ilegal de munições de uso permitido, além dos outros novos crimes.