Duas das vítimas assassinadas eram irmãos gêmeos. Divulgação

Por O Dia

Publicado 01/03/2021 11:06 | Atualizado 01/03/2021 12:26

Rio - Três pessoas morreram e uma ficou ferida em um ataque a tiros dentro do condomínio Minha Casa, Minha Vida de Itaipuaçu, distrito de Maricá, na madrugada desta segunda-feira. Segundo testemunhas, um carro branco com homens armados entrou no condomínio e efetuou os disparos. Entre as vítimas que morreram na hora, estão dois eram irmãos gêmeos de 22 anos identificados como Tiago Marins Vargas dos Santos e Daniel Marins Vargas dos Santos. O terceiro homem que morreu ainda não foi identificado.

fotogaleria

Publicidade

Segundo a Polícia Militar, equipes do 12º batalhão de Polícia Militar (Niterói) foram acionadas para checar uma ocorrência envolvendo disparos de arma de fogo em um condomínio em Itaipuaçu, Maricá. Chegando ao local, a equipe afirmou ter encontrado três homens já sem vida. Um homem ferido, também de 22 anos, foi levado para Hospital Municipal Conde Modesto Leal e não corre risco de morte, de acordo com a organização.

Ainda segundo a PM, duas das vítimas mortas, identificadas como Thiago Marins Vargas dos Santos e Daniel Marins Vargas dos Santos, eram irmãos gêmeos, já a terceira pessoa, um homem pardo, continua sem identificação.

Publicidade

Os policias isolaram área e acionaram a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, para realizar a perícia e registrar a ocorrência. Os corpos foram removidos do local e levados para o IML do Barreto, na Zona Norte de Niterói, onde foram reconhecidos pelo padrasto.

A Polícia Militar informou que a motivação e autoria do crime são desconhecidas. Já Polícia Civil revelou que testemunhas estão sendo chamadas para prestar depoimento e diligências seguem para esclarecer o caso e identificar a autoria do crime.