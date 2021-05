Digão chega para assumir a lateral-direita no Sampaio Corrêa Foto: Leo Borges/Na Jogada

Por O Dia/ Monica Marinho

Publicado 28/05/2021 10:51 | Atualizado 28/05/2021 10:51

Saquarema – Representante de Saquarema na disputa da Série A2 , do campeonato Carioca, o Sampaio Correa contratou o lateral-direito Digão. O jogador vem por empréstimo do Nova Iguaçu e com apenas 20 anos, foi um dos destaques do antigo clube na Série B1, do ano passado, e na Série A deste ano. O empréstimo do jogador vai até o fim da Série A2 do Carioca.



No Sampaio Corrêa ele se junta ao lateral-esquerdo Rafinha e aos meias Abuda e Vandinho, que também vieram do Nova Iguaçu.

Publicidade