Por O Dia/ Monica Marinho

Publicado 28/05/2021 11:23

Saquarema - Buscando manter viva a história do município, Saquarema, na Região dos Lagos vai ganhar um Centro de Memorias. A iniciativa é da Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Cultura. O objetivo é constituir um acervo coletivo e dinâmico, oriundo de doações e trocas com os cidadãos da cidade.



Localizado em um dos prédios mais antigos da cidade, no número 419 da Avenida Barão de Saquarema, a coordenação do Centro está a cargo do artista plástico Nelson Sorama, um dos guardiões da memória da cidade.

A Secretaria Municipal de Cultura está em contato com a Superintendência Estadual de Museus para obter maior suporte técnico para a catalogação do acervo, que reunirá itens diversos, que irão desde xícaras brasonadas a registros audiovisuais de história dos moradores mais antigos da cidade.



- A criação do Centro de Memória é importante para proteger a rica cultura e história do nosso município – disse a Prefeita Manoela Peres.