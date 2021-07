Eduardo Paes - Lucas Menezes

Publicado 14/07/2021 09:37

Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes, sancionou nesta quarta-feira a lei que proíbe manter animais acorrentados na cidade. A decisão foi publicada no Diário Oficial da Capital e a partir de agora poderá ser a causa de multas a pessoas e estabelecimentos.

No caso de comércios, as multas aplicadas ficarão de R$ 1 mil a R$ 10 mil. Já quanto ao caso de pessoas que descumprirem a lei, as sanções ficam em torno de R$ 1 mil a R$ 5 mil. De acordo com documento, todo o dinheiro arrecadado nas multas serão direcionados para o Fundo de Proteção Animal do município.

A lei é de autoria do vereador Marcos Paulo (PSOL) e começa a valer a partir desta quarta-feira.